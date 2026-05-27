В Минобрнауки заявили, что доля ИИ текста в дипломных работах студентов выросла

Доля текста, сгенерированного нейросетями, в дипломных работах выпускников российских вузов значительно возросла. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что студенты чаще всего прибегают к помощи ИИ при написании введения и заключения своих работ. Особенно высока доля сгенерированного текста среди студентов экономических специальностей, где она достигает 60%. По словам министра, текущая динамика использования искусственного интеллекта в учебном процессе вызывает серьёзную озабоченность. Он подчеркнул, что данный тренд является необратимым и отмечает активное освоение технологий как студентами, так и преподавателями.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать студентов за 10% ИИ в работах.