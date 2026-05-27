Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
14°
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 71.67 0.12 27/05
ЦБ EUR 83.3 -2.15 27/05
Нал. USD 74.21 / 74.54 27/05 16:00
Нал. EUR 89.26 / 89.00 27/05 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
Вчера 10:53
569
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
529
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 077
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 093
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Минобрнауки заявили, что доля ИИ текста в дипломных работах студентов выросла
Доля текста, сгенерированного нейросетями, в дипломных работах выпускников российских вузов значительно возросла. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что студенты чаще всего прибегают к помощи ИИ при написании введения и заключения своих работ. Особенно высока доля сгенерированного текста среди студентов экономических специальностей, где она достигает 60%. По словам министра, текущая динамика использования искусственного интеллекта в учебном процессе вызывает серьёзную озабоченность. Он подчеркнул, что данный тренд является необратимым и отмечает активное освоение технологий как студентами, так и преподавателями.

Доля текста, сгенерированного нейросетями, в дипломных работах выпускников российских вузов значительно возросла. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что студенты чаще всего прибегают к помощи ИИ при написании введения и заключения своих работ. Особенно высока доля сгенерированного текста среди студентов экономических специальностей, где она достигает 60%.

По словам министра, текущая динамика использования искусственного интеллекта в учебном процессе вызывает серьёзную озабоченность. Он подчеркнул, что данный тренд является необратимым и отмечает активное освоение технологий как студентами, так и преподавателями.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать студентов за 10% ИИ в работах.