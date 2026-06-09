Опубликованы подробности пожара в многоэтажке в Рязани
Пожар в многоквартирном жилом доме случился 8 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 03:42. В тушении участвовали 13 человек, пять спецмашин. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Ранее говорилось, что возгорание произошло в квартире на улице Вишневой. Очевидцы сообщали, что при пожаре погибли шесть кошек, еще двух спасали врачи. Серьезные ожоги получила и собака.
Опубликованы подробности пожара в многоэтажке в Рязани. Их разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар в многоквартирном жилом доме случился 8 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 03:42.
В тушении участвовали 13 человек, пять спецмашин.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Ранее говорилось, что возгорание произошло в квартире на улице Вишневой. Очевидцы сообщали, что при пожаре погибли шесть кошек, еще двух спасали врачи. Серьезные ожоги получила и собака.