Опубликованы подробности пожара в многоэтажке в Рязани

Пожар в многоквартирном жилом доме случился 8 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 03:42. В тушении участвовали 13 человек, пять спецмашин. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Ранее говорилось, что возгорание произошло в квартире на улице Вишневой. Очевидцы сообщали, что при пожаре погибли шесть кошек, еще двух спасали врачи. Серьезные ожоги получила и собака.