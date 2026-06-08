Рязанцы заметили пожар в многоквартирном доме

В Рязани заметили пожар. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, возгорание произошло на улице Вишневой. На кадрах видно, что горит квартира на 9-м этаже дома. На месте также работают сотрудники МЧС.