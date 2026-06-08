Рязанцы заметили пожар в многоквартирном доме
В Рязани заметили пожар. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, возгорание произошло на улице Вишневой. На кадрах видно, что горит квартира на 9-м этаже дома. На месте также работают сотрудники МЧС.
В Рязани заметили пожар. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, возгорание произошло на улице Вишневой.
На кадрах видно, что горит квартира на 9-м этаже дома.
Как позже уточнили в соцсетях, хозяйка в порядке, пострадали питомцы: две кошки и собака.
На месте также работают сотрудники МЧС.