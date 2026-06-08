В соцсетях рассказали о животных, пострадавших при возгорании дома в Рязани
Об этом сообщили в соцсетях. Как отмечается в посте, на пожаре погибли шесть кошек, еще двоих в данный момент пытаются спасти врачи. Также уточняется, что серьезные ожоги получила и собака. По словам очевидцев, ей требуется ветеринарная помощь. Напомним, официальные комментарии пока еще не поступали. Ранее рязанцы заметили утром в понедельник пожар. На месте работали сотрудники МЧС.
Стали известны подробности возгорания многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях.
Как отмечается в посте, на пожаре погибли шесть кошек, еще двоих в данный момент пытаются спасти врачи.
Также уточняется, что серьезные ожоги получила и собака. По словам волонтеров, ей требуется ветеринарная помощь — у животного глубокая рана лапы.
Напомним, официальные комментарии пока еще не поступали.
Ранее рязанцы заметили утром в понедельник пожар. На месте работали сотрудники МЧС.