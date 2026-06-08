В соцсетях рассказали о животных, пострадавших при возгорании дома в Рязани

Об этом сообщили в соцсетях. Как отмечается в посте, на пожаре погибли шесть кошек, еще двоих в данный момент пытаются спасти врачи. Также уточняется, что серьезные ожоги получила и собака. По словам очевидцев, ей требуется ветеринарная помощь. Напомним, официальные комментарии пока еще не поступали. Ранее рязанцы заметили утром в понедельник пожар. На месте работали сотрудники МЧС.

Стали известны подробности возгорания многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях.

Как отмечается в посте, на пожаре погибли шесть кошек, еще двоих в данный момент пытаются спасти врачи.

Также уточняется, что серьезные ожоги получила и собака. По словам волонтеров, ей требуется ветеринарная помощь — у животного глубокая рана лапы.

Напомним, официальные комментарии пока еще не поступали.

Ранее рязанцы заметили утром в понедельник пожар. На месте работали сотрудники МЧС.