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Власти заявили, что ливневки в Кальном появятся в августе 2026 года
На заседании городской думы депутат Евгений Никулкин задал вопрос мэру Борису Ясинскому о строительстве ливневой канализации в Кальном. Депутат напомнил, что еще в 2024 году администрация готовила проект, однако его реализацию откладывали из-за отсутствия финансирования. В 2025 году проект дорабатывали и увеличивали его стоимость. Никулкин поинтересовался, есть ли конкретные сроки начала и окончания работ. Мэр сообщил, что, по результатам тендера, объявленного в июле 2025 года, заключен двухлетний контракт на сумму 92 миллиона 692 тысячи 252 рубля. Работы ведутся, их готовность составляет около 60%.

На заседании городской думы депутат Евгений Никулкин задал вопрос мэру Борису Ясинскому о строительстве ливневой канализации в Кальном. Это произошло 8 июня.

Депутат напомнил, что еще в 2024 году администрация готовила проект, однако его реализацию откладывали из-за отсутствия финансирования. В 2025 году проект дорабатывали и увеличивали его стоимость. Никулкин поинтересовался, есть ли конкретные сроки начала и окончания работ.

Мэр сообщил, что, по результатам тендера, объявленного в июле 2025 года, заключен двухлетний контракт на сумму 92 миллиона 692 тысячи 252 рубля. Работы ведутся, их готовность составляет около 60%. Завершение строительства запланировано на август 2026 года.

«Проектом предусмотрено обустройство коллекторов, замена ЛЭП, установка приемных колодцев, переподключение сетей», — отметил глава города.

Напомним, согласно документации, подрядчик должен выполнить работы в два этапа: построить водосбросные сооружения на улице Окской из бетонных лотков с крышками, установить колодцы для дождевой канализации и закрыть их люками, проложить канализационные трубы, уложить синтетическую георешетку для усиления дороги.

Кроме того, демонтируют старые опоры линий электропередач и установят новые с обновленными кабелями, выполнят корчевку деревьев и пней вдоль Муромского шоссе.

Проблема затопления дворов в Кальном существует не первый год. Так, в апреле школьники были вынуждены добираться до школы, перелезая через заборы из-за затопления дороги. Водой залило и другие дворы.

В мае после сильного дождя вода стояла во дворах у домов № 69а и № 67 корпус 2 на Касимовском шоссе. В мэрии тогда объяснили подтопления тем, что существующие сети ливневой канализации не справились с большим количеством дождевых вод, а ливневки дворовых территорий до сих пор не переданы на баланс города и требуют реконструкции. Жители назвали такой ответ отпиской.