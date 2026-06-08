Власти отчитались об уборке мусора с детской площадки в Рязани, это оказалось ложью

Власти отчитались об уборке мусора с детской площадки в Рязани, это оказалось ложью. Об этом сообщила рязанка в соцсетях. Местная жительница разместила комментарий со скриншотом ответа МБУ «Управление по делам территории города» в «Решаем вместе», где чиновники отчитались об уборке строительного мусора с детской площадки. Также рязанке написали, что ремонт площадки поставлен в план на июнь 2026 года. Ответ прислан 4 июня. На видео, которое, как утверждает женщина, она сняла 8 июня, видно, что строительный мусор собрали в кучу. Также на детской площадке оставили выкорчеванное дерево.

Власти отчитались об уборке мусора с детской площадки в Рязани, это оказалось ложью. Об этом сообщила рязанка в соцсетях.

Местная жительница разместила комментарий со скриншотом ответа МБУ «Управление по делам территории города» в «Решаем вместе», где чиновники отчитались об уборке строительного мусора с детской площадки. Также рязанке написали, что ремонт площадки поставлен в план на июнь 2026 года. Ответ прислан 4 июня.

На видео, которое, как утверждает женщина, она сняла 8 июня, видно, что строительный мусор собрали в кучу. Также на детской площадке оставили выкорчеванное дерево.

«Все как лежало, так и есть… воз и ныне там. Главное — отчитаться», — заключила рязанка.

Ранее губернатор Павел Малков поручил привести в порядок детские площадки во дворах Рязани.