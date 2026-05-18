Малков поручил привести в порядок детские площадки во дворах Рязани

Глава региона Павел Малков поручил привести в порядок детские площадки во дворах Рязани. Об этом он заявил на заседании облправительства 18 мая.

Губернатор зачитал жалобы жителей на состояние детских площадок на улице Зубковой, у дома № 30. Рязанцы сообщили, что отправляли заявки на ее содержание много раз. В соцсетях публиковали жалобы на дворы на улицах Пирогова, дом № 8, Юбилейной, дом № 5, и другие.

Малков попросил прокомментировать ситуацию начальника государственной жилищной инспекции Татьяну Тарасюк.

По ее словам, площадку на улице Зубковой приведут в порядок до 20 мая. Инспекция контролирует работу управляющих компаний, в том числе по содержанию площадок, подчеркнула Татьяна Тарасюк.

Она напомнила, что сами жители могут понизить рейтинг управляющих компаний.