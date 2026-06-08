В Рязанской области за неделю потушили 39 пожаров

С 1 по 7 июня в области произошло 16 техногенных пожаров. 20 раз горел мусор. Трижды пожарные выезжали на тушение сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 17 строений, три машины. 4 июня при пожаре в доме в рабочем поселке Гусь Железный Касимовского округа пострадал мужчина 1987 года рождения. 6 июня в Рязани погибла школьница. Возгорание произошло в квартире.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 июня, в Рязанской области потушили 39 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 1 по 7 июня в области произошло 16 техногенных пожаров. 20 раз горел мусор. Трижды пожарные выезжали на тушение сухой травы.

Огнем уничтожено и повреждено 17 строений, три машины.

4 июня при пожаре в доме в рабочем поселке Гусь Железный Касимовского округа пострадал мужчина 1987 года рождения.

6 июня в Рязани погибла школьница. Возгорание произошло в квартире.