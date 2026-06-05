В Рязанской области произошёл серьёзный пожар, есть пострадавший
Пожар случился 4 июня в посёлке Гусь-Железный в Касимовском округе. Информация диспетчеру поступила в 22:07. Горела крыша жилого двухэтажного многоквартирного дома. Пожар тушили пять человек, 15 сотрудников МЧС. Открытое горение ликвидировали в 00:04. Пострадал мужчина 1987 года рождения. Его госпитализировали.
В Рязанской области произошёл пожар, есть пострадавший. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился 4 июня в посёлке Гусь-Железный в Касимовском округе. Информация диспетчеру поступила в 22:07. Горела крыша жилого двухэтажного многоквартирного дома.
Пожар тушили пять человек, 15 сотрудников МЧС. Открытое горение ликвидировали в 00:04.
Пострадал мужчина 1987 года рождения. Его госпитализировали.
Видео: соцсети.