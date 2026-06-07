В Рязани при пожаре погибла школьница

Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Васильевской случился 6 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 06:39. При пожаре погиб ребенок 2014 года рождения. На месте работали 19 сотрудников МЧС, шесть спецмашин. Площадь пожара составила два квадратных метра.

В Рязани при пожаре погибла школьница. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Васильевской произошел 6 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 06:39.

При пожаре погиб ребенок 2014 года рождения. На месте работали 19 сотрудников МЧС, шесть спецмашин.

Площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее очевидцы заявляли, что возгорание произошло на втором этаже якобы из‑за того, что розетку перегрузили множеством электроприборов.