В Рязанской области в мае родились Магдалина, Доминикана и Литвин

Названы популярные и редкие имена рожденных в Рязанской области в мае 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗАГСа. Самыми популярными женскими именами стали Анна (13), София (12), Мария (9), Варвара (8), Валерия, Полина, Софья (7), Ульяна (6). Мальчиков чаще всего называли Александрами (15), Михаилами (11), Максимами (10), Дмитриями, Матвеями (7), Ярославами (5). Редкими и необычными в управлении посчитали следующие имена: Аполлинария, Доминикана, Марфа, Магдалина, Серафима, Литвин, Меркул, Никодим, Савва, Серафим.