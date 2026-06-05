В Перинатальном центре назвали самые редкие и популярные имена рожденных в мае

Самое популярное женское имя — Дарина. Отмечается, что оно никогда не попадало в список. Вторые по популярности — Мария и Есения. Редкими именами в мае стали Мия, Майя, Камила, Кира. Мальчиков чаще всего называли Александрами. Второй по встречаемости в прошедшем месяце — Савелий. Редкими мужскими именами стали Адам, Мирон, Лев.

В Перинатальном центре назвали самые редкие и популярные имена рожденных в мае. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе медучреждения.

Самое популярное женское имя — Дарина. Отмечается, что оно никогда не попадало в список. Вторые по популярности — Мария и Есения.

Редкими именами в мае стали Мия, Майя, Камила, Кира.

Мальчиков чаще всего называли Александрами. Второй по встречаемости в прошедшем месяце — Савелий.

Редкими мужскими именами стали Адам, Мирон, Лев.

Всего в мае в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 98 детей. Из них 44 — мальчики, 45 — девочки.

Ранее стало известно, что в мае в Перинатальном центре в Рязани родились семь пар двойняшек.