Около тысячи пострадавших при атаке БПЛА на Рязань 15 мая получили выплаты

В Рязанской области продолжается оказание помощи пострадавшим в результате теракта, произошедшего 15 мая. В настоящий момент материальная помощь предоставлена около 1000 граждан. В общей сложности выплачено 64 миллиона 204 тысячи 800 рублей, включая единовременные пособия пострадавшим и членам семей погибших, а также компенсации за полную или частичную утрату имущества. В ведомстве отметили, что работа по оказанию помощи будет продолжена.

В Рязанской области продолжается оказание помощи пострадавшим в результате теракта, произошедшего 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Опергруппы по региону.

По поручению губернатора Павла Малкова, министерство труда и социальной защиты населения региона активно работает над поддержкой граждан, пострадавших в ходе террористической атаки на многоквартирные жилые дома.

В настоящий момент материальная помощь предоставлена около 1000 граждан. В общей сложности выплачено 64 миллиона 204 тысячи 800 рублей, включая единовременные пособия пострадавшим и членам семей погибших, а также компенсации за полную или частичную утрату имущества.

В ведомстве отметили, что работа по оказанию помощи будет продолжена.

Ранее Борис Ясинский сообщил о ремонте в пострадавших от атаки БПЛА квартирах.