Ясинский сообщил о ремонте в пострадавших от атаки БПЛА квартирах

Как отметил Ясинский, в пятницу прошла встреча с жителями домов, пострадавших после атаки БПЛА на город 15 мая. «Актуализировали данные по семьям: кто уже получил единовременные выплаты, а кому они еще не пришли. Средства поступят в ближайшее время. Для оказания адресной помощи с людьми продолжают работать индивидуальные кураторы», — отметил мэр. Ясинский уточнил, что подрядчики ремонтируют фасад одного из домов, приводят в порядок места общего пользования. Кроме того, в поврежденных квартирах устанавливают двери и окна.

Мэр Рязани Борис Ясинский сообщил о ремонте в пострадавших от атаки БПЛА квартирах. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

Как отметил Ясинский, в пятницу, 5 июня, прошла встреча с жителями домов, пострадавших после атаки БПЛА на город 15 мая.

«Актуализировали данные по семьям: кто уже получил единовременные выплаты, а кому они еще не пришли. Средства поступят в ближайшее время. Для оказания адресной помощи с людьми продолжают работать индивидуальные кураторы», — отметил мэр.

Ясинский уточнил, что подрядчики ремонтируют фасад одного из домов, приводят в порядок места общего пользования. Кроме того, в поврежденных квартирах устанавливают двери и окна.

Ранее власти обновили список домов, пострадавших от атаки БПЛА на Рязань 15 мая.

Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.