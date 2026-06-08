На одну зарплату рязанца можно купить около 1045 литров бензина — исследование

Об этом сообщает РИА Новости. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 1045 литров. Отмечается, что цена этого бензина в апреле составила 62,31 рубля за один литр. Также на 12,4% изменилась цена бензина АИ-92 за год. Лидерами рейтинга стали Москва с показателем 2533 объемов литра, Чукотский автономный округ — 2500 и ямало-ненецкий автономный округ — 2400. Аутсайдерами этого топа стали республика Ингушетия — 638 л, Чеченская республика — 670 л и республика Дагестан — 681 л.

Рязанская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по доступности бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 1045 литров. Напомним, в феврале этот показатель был — 1030.

Отмечается, что цена этого бензина в апреле составила 62,31 рубля за один литр. Также на 12,4% изменилась цена бензина АИ-92 за год.

Лидерами рейтинга стали Москва с показателем 2533 объемов литра, Чукотский автономный округ — 2500 и ямало-ненецкий автономный округ — 2400.

Аутсайдерами этого топа стали республика Ингушетия — 638 л, Чеченская республика — 670 л и республика Дагестан — 681 л.