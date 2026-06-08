Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.00 / 75.20 08/06 17:30
Нал. EUR 89.00 / 90.10 08/06 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
932
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 598
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 058
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На одну зарплату рязанца можно купить около 1045 литров бензина — исследование
Об этом сообщает РИА Новости. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 1045 литров. Отмечается, что цена этого бензина в апреле составила 62,31 рубля за один литр. Также на 12,4% изменилась цена бензина АИ-92 за год. Лидерами рейтинга стали Москва с показателем 2533 объемов литра, Чукотский автономный округ — 2500 и ямало-ненецкий автономный округ — 2400. Аутсайдерами этого топа стали республика Ингушетия — 638 л, Чеченская республика — 670 л и республика Дагестан — 681 л.

Рязанская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по доступности бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 1045 литров. Напомним, в феврале этот показатель был — 1030.

Отмечается, что цена этого бензина в апреле составила 62,31 рубля за один литр. Также на 12,4% изменилась цена бензина АИ-92 за год.

Лидерами рейтинга стали Москва с показателем 2533 объемов литра, Чукотский автономный округ — 2500 и ямало-ненецкий автономный округ — 2400.

Аутсайдерами этого топа стали республика Ингушетия — 638 л, Чеченская республика — 670 л и республика Дагестан — 681 л.