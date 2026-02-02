Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
-19°
Втр, 03
-15°
Срд, 04
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 77.50 / 77.15 02/02 14:35
Нал. EUR 91.20 / 91.95 02/02 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
472
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 800
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 076
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На одну зарплату рязанца можно купить около 1030 литров бензина — исследование
Житель Рязанской области на чистую среднюю месячную зарплату может купить около 1 030 литров бензина АИ-92. Такие данные привело РИА Новости в исследовании доступности топлива в регионах России.

Житель Рязанской области на чистую среднюю месячную зарплату может купить около 1 030 литров бензина АИ-92. Такие данные привело РИА Новости в исследовании доступности топлива в регионах России.

Аналитики сравнили средние доходы и цены на топливо и посчитали, какой объем бензина доступен жителям разных субъектов. В расчет вошла стоимость АИ-92 в декабре 2025 года в Рязани — 60 рублей за литр.

Лидерами по доступности бензина стали Москва, Чукотка и Ямал — там на среднюю зарплату выходит купить больше всего топлива. Самые низкие показатели зафиксировали в Ингушетии и Дагестане.

По данным РИА Новости, в 2025 году рынок топлива снова столкнулся с кризисной ситуацией. В летне-осенний период цены прибавляли по 1-2% в месяц. В ряде регионов возникали перебои с поставками на АЗС, местами вводили ограничения на продажу. СМИ сообщали о дефиците топлива более чем в десяти субъектах.

Эксперты связали ситуацию с сезонным ростом спроса в период отпусков и сельхозработ, а также с внеплановым ремонтом крупных НПЗ.