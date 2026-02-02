На одну зарплату рязанца можно купить около 1030 литров бензина — исследование

Житель Рязанской области на чистую среднюю месячную зарплату может купить около 1 030 литров бензина АИ-92. Такие данные привело РИА Новости в исследовании доступности топлива в регионах России.

Аналитики сравнили средние доходы и цены на топливо и посчитали, какой объем бензина доступен жителям разных субъектов. В расчет вошла стоимость АИ-92 в декабре 2025 года в Рязани — 60 рублей за литр.

Лидерами по доступности бензина стали Москва, Чукотка и Ямал — там на среднюю зарплату выходит купить больше всего топлива. Самые низкие показатели зафиксировали в Ингушетии и Дагестане.

По данным РИА Новости, в 2025 году рынок топлива снова столкнулся с кризисной ситуацией. В летне-осенний период цены прибавляли по 1-2% в месяц. В ряде регионов возникали перебои с поставками на АЗС, местами вводили ограничения на продажу. СМИ сообщали о дефиците топлива более чем в десяти субъектах.

Эксперты связали ситуацию с сезонным ростом спроса в период отпусков и сельхозработ, а также с внеплановым ремонтом крупных НПЗ.