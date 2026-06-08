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Мэр заявил, что власти не успеют расширить перечень работ для дворов Рязани
На заседании городской думы депутат Антон Астафьев поднял тему благоустройства дворовых территорий и задал вопрос мэру Борису Ясинскому. Мэр рассказал, что в 2026 году в план работ включен ремонт 51 двор. Отвечая на вопрос о расширении перечня, глава администрации признался, что реализовать эти планы в 2026 году не получится.

На заседании городской думы депутат Антон Астафьев поднял тему благоустройства дворовых территорий и задал вопрос мэру Борису Ясинскому. Астафьев подчеркнул, что программа реализуется на регулярной основе, и поинтересовался, что именно запланировано на текущий год и когда работы стартуют.

Депутат предложил обратиться в правительство Рязанской области с инициативой расширить минимальный перечень работ для благоустройства дворов. По его словам, это даст возможность обустраивать новые парковочные места, заниматься озеленением и своевременно сносить аварийные деревья.

Мэр рассказал, что в 2026 году в план работ включен ремонт 51 двор. Отвечая на вопрос о расширении перечня, глава администрации признался, что реализовать эти планы в 2026 году не получится.

«Из года в год работы проводятся, жители от нас этого ждут. Совсем скоро приступим к этим работам. Что касается расширенного перечня, скажу честно: в 2026 году мы не успеем. Надеюсь, в 2027 году зайдем с работами с этими пожеланиями и требованиями, которые оказались необходимыми», — отметил он.

Напомним, штраф за парковку на газоне в Рязани для граждан — от тысячи до трех тысяч рублей (при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч рублей).

По последним данным, более двух тысяч водителей наказали за парковку на городских газонах.

Также рязанцы регулярно жалуются на аварийные деревья на придомовых территориях.