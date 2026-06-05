В Рязани более 2,2 тысячи водителей наказали за парковку на газонах

С начала года в Рязани к административной ответственности привлечены 2253 нарушителя за размещение автомобилей на газонах, цветниках, территориях с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,53 млн рублей, в том числе 310 тысяч рублей — на юридические лица (31 организация).

С начала года в Рязани к административной ответственности привлечены 2253 нарушителя за размещение автомобилей на газонах, цветниках, территориях с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2,53 млн рублей, в том числе 310 тысяч рублей — на юридические лица (31 организация).

В соответствии с законодательством Рязанской области, за такие нарушения гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 10 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается.