Рязгордума внесла законопроект об ужесточении штрафов за парковку на газонах

Депутаты рязанской городской думы одобрили проект, изменяющий в законе региона об административных правонарушениях статью 6.5 — «Размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках». Решение приняли на заседании городской думы в четверг, 27 ноября, депутаты от КПРФ и ЛДПР выступили против.

Согласно документу, стоянка автомобилей на озелененных территориях и объектах благоустройства, расположенных в границах городов и поселков, повлечет следующие штрафы:

для граждан — от тысячи до трех тысяч рублей (при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч рублей);

для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей (повторно — от десяти до 15 тысяч рублей);

для юридических лиц — от десяти до 30 тысяч рублей (повторно — от 30 до 50 тысяч рублей).

Отметим, сейчас размер штрафа для нарушителей составляет от тысячи до трех тысяч рублей без учета повторных нарушений. В пояснительной записке к проекту закона Рязанской области написано, что многие водители паркуют машины на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках, совершая нарушение повторно.

За 2024 год по таким делам зафиксировали более тысячи случаев повторных нарушений (некоторые рязанцы нарушали от двух до шести раз). Это, по мнению внесших инициативу, говорит о том, что текущие меры неэффективны.

Депутат от фракции КПРФ Эвелина Волкова была против инициативы. На заседании гордумы она озвучила позицию партии. Волкова считает, что если посмотреть на инициативу поверхностно, то можно считать ее полезной.

«Но это только на первый взгляд. Если бы в инициативе речь шла только об автохамах, которые плюют и на благоустройство территорий, и мнение окружающих по поводу своего поведения, то вопросов здесь бы не возникало. В реальности инициатива касается тех, кто паркуется у себя во дворе, то есть большинства автовладельцев в городе.

А нам известно, что в Рязани парковочных мест, особенно во дворах, не хватает. Однако вместо предложения решения причины проблемы — обустройства парковочных мест во дворах, мы боремся с последствиями. Штрафная инициатива [прим. ред — первая штрафная инициатива была одобрена в 2023 году] уже вторая, а решения по существу мы не видим», — выступила Волкова.

С ней согласился депутат гордумы от ЛДПР Максим Мустафин. Он заявил, что администрация на каждом комитете докладывает, что за счет штрафов бюджет пополняется, но при всей выгоде, ситуация с парковками в городе не меняется уже два года.

На их выступления ответил депутат единорос Александр Чайка.

«На сегодняшний день мы видим изменения в лучшую сторону. Если вы этого не видите, это ваша проблема, коллеги. Штрафы — не самоцель проекта, а попытка призвать всех нас, включая автовладельцев к тому, что существует закон и его нужно соблюдать», — сказал он.

Инициативу направят на рассмотрение в Рязанскую областную думу.

Напомним, в 2023 году в Рязани уже предлагали увеличить штраф за парковку на газонах до 250 тысяч рублей для юрлиц, для граждан от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от десяти до 35 тысяч рублей.

В октябре 2025 года сообщали, что с начала 2025 года 10,5 тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах на общую сумму больше 10 миллионов рублей.