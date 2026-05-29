В Рязани уточнили перечень домов, пострадавших в результате атаки БПЛА 15 мая
Администрация Рязани внесла изменения в постановление о режиме чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенном 15 мая 2026 года после нападения 99 дронов на город. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости». В обновленном списке пострадавших объектов скорректирован перечень адресов по Касимовскому шоссе, улице Новоселов и в Октябрьском городке. Из перечня исключен дом № 51 корпус 1 по Касимовскому шоссе. Дополнительно включены дом № 33 по улице Новоселов и дом № 52 в Октябрьском городке.

Актуальный перечень поврежденных зданий включает:

  • Касимовское шоссе: дом № 50 Б, дом № 52 к. 1, дом № 52 к. 2, дом № 54, дом № 54 к. 1, дом № 56, дом № 67 к. 2, дом № 67 к. 3;
  • улица Новоселов: дом № 33, дом № 33 к. 6, дом № 42;
  • Октябрьский городок: дом № 52, дом № 53.

Изменения внесены на основании уточненных данных о масштабах ущерба жилым и нежилым помещениям.

Напомним, в мэрии назвали число поврежденных домов во время массовой атаки БПЛА на Рязань.

Из-за атаки пострадали десятки рязанцев, несколько погибли, в том числе ребенок. Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.