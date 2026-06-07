Рязанцы сообщили о пожаре в квартире

Как отметили очевидцы, пожар случился в семь утра 6 июня в доме № 5 на улице Васильевской. Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже якобы из‑за того, что розетку перегрузили множеством электроприборов. На месте работали пожарные и полицейские. Официальная информация уточняется.