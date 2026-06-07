Малков рассказал об атаке ВСУ на Рязанскую область

По словам главы региона, днём 6 июня над Рязанской областью сбили ещё два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Напомним, ночью 6 июня над территорией региона перехватили два дрона.

Губернатор Павел Малков рассказал об атаке ВСУ на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, днём 6 июня над Рязанской областью сбили ещё два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Напомним, ночью 6 июня над территорией региона перехватили два дрона.