Над Рязанской областью снова сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны России за 13 часов 6 июня сбили 339 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, цели были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Более 330 дронов уничтожены над 14 регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в МО РФ.

Силы противовоздушной обороны России за 13 часов 6 июня сбили 339 украинских беспилотников.

По данным Министерства обороны РФ, цели были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, в ночь на 6 июня над регионом сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Беспилотная опасность перестала действовать в 17:18.