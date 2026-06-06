Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область

Как уточнил губернатор, над регионом сбиты два вражеских беспилотника. Повреждений и пострадавших нет, заключил Малков. Напомним, ночью над Россией сбили больше 350 дронов. Беспилотная опасность на территории Рязани действует с вечера 5 июня.