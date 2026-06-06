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Над Рязанской областью сбили вражеские БПЛА
По данным МО РФ, БПЛА уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Количество дронов, сбитых в каждом конкретном регионе, не уточняется. Как заметили в издании «Ъ», часть дронов была сбита над территорией Абхазии — это первый случай, когда ведомство указывает на пролет БПЛА над частично признанной республикой.

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 6 июня уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным МО РФ, БПЛА уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Количество дронов, сбитых в каждом конкретном регионе, не уточняется.

Как заметили в издании «Ъ», часть дронов была сбита над территорией Абхазии — это первый случай, когда ведомство указывает на пролет БПЛА над частично признанной республикой.

Напомним, беспилотная опасность на территории Рязанской области действует с 5 июня, 19:04.