В мае в Перинатальном центре в Рязани родились семь пар двойняшек

Всего в мае в стенах Перинатального центра родились 411 детей. Из них 215 — девочки, 196 — мальчики. Самый крошечный ребенок при рождении весил 472 грамма. Самый крупный — 4 780 граммов, на свет появилась девочка. Так, за пять месяцев 2026 года в стенах Перинатального центра родились 2 103 ребенка: 1 081 мальчик и 1 022 девочки.

В мае в Перинатальном центре в Рязани родились семь пар двойняшек — это рекордное число с начала 2026 года. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе медучреждения.

Всего в мае в стенах Перинатального центра родились 411 детей. Из них 215 — девочки, 196 — мальчики.

Самый крошечный ребенок при рождении весил 472 грамма. Самый крупный — 4 780 граммов, на свет появилась девочка.

Так, за пять месяцев 2026 года в стенах Перинатального центра родились 2 103 ребенка: 1 081 мальчик и 1 022 девочки.