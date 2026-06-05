Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может появиться в сентябре

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой, пакет документов на временную регистрацию подавали в Минздрав в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешен к клиническому применению и официально выйдет на рынок. Скворцова уточнила, что постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований. Это произойдет в конце 2027 года. Собеседница агентства добавила, что сейчас идет третья фаза клинических исследований вакцины, она уже показала высокую безопасность и хорошую переносимость.

Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре. Об этом сообщило 5 июня РИА Новости.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой, пакет документов на временную регистрацию подавали в Минздрав в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешен к клиническому применению и официально выйдет на рынок.

Скворцова уточнила, что постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований. Это произойдет в конце 2027 года.

Собеседница агентства добавила, что сейчас идет третья фаза клинических исследований вакцины, она уже показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Схема использования будет следующей — пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления.

Напомним, препарат получил название «Аллергарда».