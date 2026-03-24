В России появится вакцина от аллергии на пыльцу березы

Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступной для пациентов уже в 2026—2027 годах. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. По его словам, речь идет о принципиально новом подходе к созданию лекарства на молекулярном уровне. Из структуры пыльцы выделили только те фрагменты, которые вызывают иммунный ответ у аллергиков. Если все этапы регистрации завершатся в заявленные сроки, препарат может появиться для массового применения уже в ближайшие годы.

Праздников отметил, что за последние годы Россия продвинулась в сфере импортозамещения препаратов для диагностики аллергии, и сейчас большинство таких средств уже производят внутри страны. Он добавил, что число людей с аллергией растет, особенно в крупных городах, а для многих сезон цветения становится периодом серьезного ухудшения качества жизни.

Вакцину от пыльцы березы «Аллергарда» разработал Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства России. В феврале препарат представили президенту на Форуме будущих технологий в Москве.