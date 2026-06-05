Путину доложили о письме Зеленского, сообщили в Кремле

Об этом 5 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заявил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Напомним, 4 июня глава киевского режима опубликовал открытое письмо Путину, где предложил встретиться лично и завершить конфликт. Позже стало известно, что в Кремле видели обращение.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о письме Владимира Зеленского. Об этом 5 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.

Он также заявил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной.

Напомним, 4 июня глава киевского режима опубликовал открытое письмо Путину, где предложил встретиться лично и завершить конфликт. Позже стало известно, что в Кремле видели обращение.