Песков: в Кремле видели письмо Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости. Как указал Песков, Зеленский опубликовал письмо в момент мероприятия у президента. Напомним, глава киевского режима предложил в своем обращении к Путину завершить конфликт. Он также в письме выступил с идеей провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров.