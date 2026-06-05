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Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения порога выручки, при котором малый бизнес на упрощенной системе налогообложения обязан платить НДС. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства напомнил, что с 2026 года порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения составляет 20 млн рублей. Согласно ранее принятому закону, в 2027 году его планировалось снизить до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения порога выручки, при котором малый бизнес на упрощенной системе налогообложения обязан платить НДС. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что с 2026 года порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения составляет 20 млн рублей. Согласно ранее принятому закону, в 2027 году его планировалось снизить до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки и зафиксировать его как сегодня на текущем уровне», — заявил Путин.

Ранее президент сообщал, что инфляция в России по итогам 2026 года, по прогнозам, может составить около 5,2%.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС.