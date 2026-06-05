Путин: реальные зарплаты в России выросли на 30% за пять лет

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что за последние пять лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении. Также Путин сообщил, что уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, а доля рубля в экспортных операциях достигла 65%. Он заявил, что инфляция в России по итогам 2026 года, по прогнозам, может составить около 5,2%.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что за последние пять лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении. Об этом пишет ТАСС. Также Путин сообщил, что уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, а доля рубля в экспортных операциях достигла 65%.

Глава государства заявил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в атомной энергетике, а более 80% зарубежных проектов в этой сфере реализует «Росатом». Кроме того, он отметил высокий уровень развития цифровых платформ в стране и хорошие перспективы в области искусственного интеллекта.

Путин сообщил, что инфляция в России по итогам 2026 года, по прогнозам, может составить около 5,2%.

Изъятие российских международных резервов негативно повлияло на доверие к западным валютам. Глава государства отметил, что поводом для ограничений в отношении активов других стран на Западе могут стать самые разные причины.

Отдельно президент коснулся мировой экономики. По его мнению, эрозия Всемирной торговой организации началась по инициативе стран, которые ее создавали, а мир постепенно переходит к более справедливой многополярной модели.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС.