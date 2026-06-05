Опубликован проект бегового центра, который построят в Рязани

Проект бегового центра показали на ПМЭФ. Его оборудуют раздевалками, душевыми и всем необходимым для комфортных тренировок. Рядом расположат беговые дорожки, воркаут-площадки и пространства для семейного отдыха. Планируется, что в центре будут проходить тренировки, любительские старты, мастер-классы, а также городские и семейные спортивные мероприятия. Напомним, беговой центр станет частью маршрута «Рязань пешеходная». Открыть его планируют уже в 2026 году.

Опубликован проект бегового центра, который построят в Рязани. Об этом пишет ИД «Пресса».

Проект бегового центра показали на ПМЭФ. Его оборудуют раздевалками, душевыми и всем необходимым для комфортных тренировок. Рядом расположат беговые дорожки, воркаут-площадки и пространства для семейного отдыха.

Планируется, что в центре будут проходить тренировки, любительские старты, мастер-классы, а также городские и семейные спортивные мероприятия.

Напомним, беговой центр станет частью маршрута «Рязань пешеходная». Открыть его планируют уже в 2026 году.