Приложение «Макс» пропало из App Store

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу мессенджера. Отмечается, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда «Макс» направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. Пользователи также могут установить приложение в других магазинах приложений.

Приложение «Макс» пропало из App Store, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Отмечается, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда «Макс» направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.

Пользователи также могут установить приложение в других магазинах приложений.