Пользователям Apple перестали приходить уведомления из «Макса»

Уведомления о сообщениях и звонках перестали приходить из-за исключения мессенджера из App Store. «При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции „Макс“ останутся доступными», — говорится в оповещении. Россиянам рекомендовали самостоятельно открывать приложение и проверять сообщения. Ранее стало известно, что приложение «Макс» пропало из App Store. Команда мессенджера направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.

Пользователям Apple перестали приходить уведомления из мессенджера «Макс». Об этом 4 июня сообщило ТАСС со ссылкой на платформу.

Уведомления о сообщениях и звонках перестали приходить из-за исключения мессенджера из App Store.

«При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции „Макс“ останутся доступными», — говорится в оповещении.

Россиянам рекомендовали самостоятельно открывать приложение и проверять сообщения.

Ранее стало известно, что приложение «Макс» пропало из App Store. Команда мессенджера направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.