В Рязани объявили тендеры на привлечение кредитных ресурсов для погашения долгов

На оказание услуг по привлечению кредитных ресурсов в Рязань для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств выделили 221 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок. Согласно документам, необходимо открыть четыре невозобновляемые кредитные линии без обеспечения. Исполнители должны предоставить мэрии Рязани кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой с возможностью досрочного расторжения. Общий размер единовременной задолженности не будет превышать 1 млрд 300 млн рублей. Исполнители должны в течение 365 дней выдавать любую сумму кредита, но без превышения лимита. Денежные средства предоставляются горадминистрации после письменного уведомления. В документах уточняется, что кредитные линии можно не открывать, если не требуется финансировать дефицит бюджета города.

На оказание услуг по привлечению кредитных ресурсов в Рязань для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств выделили 221 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, необходимо открыть четыре невозобновляемые кредитные линии без обеспечения. Исполнители должны предоставить мэрии Рязани кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой с возможностью досрочного расторжения. Общий размер единовременной задолженности не будет превышать 1 млрд 300 млн рублей.

Исполнители должны в течение 365 дней выдавать любую сумму кредита, но без превышения лимита. Денежные средства предоставляются горадминистрации после письменного уведомления. В документах уточняется, что кредитные линии можно не открывать, если не требуется финансировать дефицит бюджета города.

Оказать услуги по привлечению кредитных ресурсов необходимо до октября-декабря 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Рязани.

Напомним, в апреле мэрия объявила три подобных тендера. В документах отмечено, что общий размер задолженности по кредитным линиям — не более 700 млн рублей. Ресурсы направят на финансирование дефицита бюджета Рязани и погашение долговых обязательств.