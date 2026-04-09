Объявили тендеры на привлечение кредитных ресурсов в Рязань для погашения долгов

На оказание услуг по привлечению кредитных ресурсов в Рязань для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств выделили 126 миллионов 140 тысяч рублей. Три тендера опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком выступила администрация Рязани. Согласно документам, исполнители должны предоставить мэрии кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой. Необходимо открыть три невозобновляемые кредитные линии без обеспечения.

На оказание услуг по привлечению кредитных ресурсов в Рязань для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств выделили 126 миллионов 140 тысяч рублей. Три тендера опубликованы на сайте госзакупок.

Общий размер задолженности — не более 700 миллионов рублей.

Выдать кредит любой суммы в рамках лимита необходимо в течение 365 дней. Кроме того, кредиты можно погасить досрочно полностью или частично, а также отказаться от открытия кредитной линии, если в ней нет потребности.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков назвал коммерческие кредиты с текущей ставкой самоубийством. По его словам, вместо того чтобы направить доходы на погашение старых кредитов, муниципалитеты берут новые. Глава региона поручил изучить обоснованность займов.