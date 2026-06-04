В центре Рязани засняли драку
Драка произошла в заведении на улице Почтовой. На кадрах видно, что молодые люди избивают друг друга на полу на летней веранде. «Обстановка на Почтовой после демонтажа лавочек», — отметили в посте. Напомним, с улицы Почтовой в Рязани убрали лавочки. Власти посчитали, что такое решение поможет в борьбе с драками и шумом.
В центре Рязани засняли драку. Видео опубликовано в соцсетях.
Драка произошла в заведении на улице Почтовой. На кадрах видно, что молодые люди избивают друг друга на полу на летней веранде.
«Обстановка на Почтовой после демонтажа лавочек», — отметили в посте.
Напомним, с улицы Почтовой в Рязани убрали лавочки. Власти посчитали, что такое решение поможет в борьбе с драками и шумом на улице.