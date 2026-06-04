Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
23°
Птн, 05
22°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 75.91 / 76.25 04/06 16:45
Нал. EUR 90.36 / 90.30 04/06 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
2 часа назад
320
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
577
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 388
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В центре Рязани засняли драку
Драка произошла в заведении на улице Почтовой. На кадрах видно, что молодые люди избивают друг друга на полу на летней веранде. «Обстановка на Почтовой после демонтажа лавочек», — отметили в посте. Напомним, с улицы Почтовой в Рязани убрали лавочки. Власти посчитали, что такое решение поможет в борьбе с драками и шумом.

В центре Рязани засняли драку. Видео опубликовано в соцсетях.

Драка произошла в заведении на улице Почтовой. На кадрах видно, что молодые люди избивают друг друга на полу на летней веранде.

«Обстановка на Почтовой после демонтажа лавочек», — отметили в посте.

Напомним, с улицы Почтовой в Рязани убрали лавочки. Власти посчитали, что такое решение поможет в борьбе с драками и шумом на улице.