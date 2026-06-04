Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

БПЛА самолетного типа перехвачены над Рязанской областью в период с 20.00 3 июня до 7.00 4 июня. Число сбитых дронов не указано. Всего в указанный период над Россией уничтожено 272 украинских БПЛА.

Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа перехвачены над Рязанской областью в период с 20.00 3 июня до 7.00 4 июня. Число сбитых дронов не указано.

Всего в указанный период над Россией уничтожено 272 украинских БПЛА.

Напомним, в Рязанской области действовала беспилотная опасность.

Обновлено: позже власти сообщили, что над регионом сбит один БПЛА. Повреждений и пострадавших нет.