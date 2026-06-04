Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область
БПЛА самолетного типа перехвачены над Рязанской областью в период с 20.00 3 июня до 7.00 4 июня. Число сбитых дронов не указано. Всего в указанный период над Россией уничтожено 272 украинских БПЛА.
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа перехвачены над Рязанской областью в период с 20.00 3 июня до 7.00 4 июня. Число сбитых дронов не указано.
Всего в указанный период над Россией уничтожено 272 украинских БПЛА.
Напомним, в Рязанской области действовала беспилотная опасность.
Обновлено: позже власти сообщили, что над регионом сбит один БПЛА. Повреждений и пострадавших нет.