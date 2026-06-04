В Рязанской области ночью объявляли беспилотную опасность

Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 2:19 4 июня. Ее сохранили в 4:19 этого же дня, а через пару часов, в 6:12, прозвучал отбой. По данным Минобороны, в ночь на 4 июня над Рязанской областью не сбивали БПЛА.

В Рязанской области действовала угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 2:19 4 июня. Ее сохранили в 4:19 этого же дня, а через пару часов, в 6:12, прозвучал отбой.

По данным Минобороны, в ночь на 4 июня над Рязанской областью не сбивали БПЛА.