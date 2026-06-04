Малков раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

Напомним, БПЛА самолетного типа сбили над регионом в период с 20.00 3 июня до 7.00 4 июня.