В Рязанской области намерены создать 12 спасательных служб гражданской обороны

В Рязанской области планируют организовать сеть спасательных служб для решения задач в области гражданской обороны. Опубликован соответствующий проект постановления губернатора.
Согласно документу, в регионе намерены утвердить перечень из 12 профильных формирований. Их предлагается создать на базе исполнительных органов государственной власти области. Руководителями этих служб планируют назначить начальников соответствующих министерств и ведомств. В их задачи войдет разработка и согласование с МЧС положений о каждой службе с прописанной структурой и составом.
Отдельным пунктом в проекте идут рекомендации для местного самоуправления. Главам муниципальных округов, администрации Шиловского муниципального района и Рязани предлагают создать аналогичные спасательные службы местного уровня.
В приложении к проекту определены виды служб и их основные задачи. Инженерная спасательная служба будет отвечать за выполнение инженерных мероприятий, участие в аварийно-спасательных работах и создание запасов материалов. Коммунально-технической службе планируется поручить обеспечение устойчивой работы объектов ЖКХ, ликвидацию аварий и санитарную обработку населения.
Также в регионе планируют создать медицинскую, автотранспортную и противопожарную службы. Также документом определяется создание службы срочного захоронения, оповещения и связи, а также службы по защите культурных ценностей, архивных документов, животных и растений. Каждая из них будет решать специфические задачи в случае возникновения опасностей или чрезвычайных ситуаций.
Ранее на совещании МЧС сообщали, что в Рязанской области создадут спасательные службы.
Губернатор также сообщал о создании мобильных огневых групп для защиты ключевых инфраструктурных объектов.