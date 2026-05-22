В Рязанской области появятся спасательные службы

В Рязанской области создадут спасательные службы. Об этом заявили на совещании в МЧС по Рязанской области 22 мая.
В ходе обсуждения отметили, что на данный момент в регионе нет спасательных служб, и их создание необходимо для улучшения гражданской обороны.
Также уточнили, что спасательные службы будут состоять из разных сил и средств, которые будут работать на основе плана гражданской обороны. Решение о создании таких служб будет принимать губернатор региона.
Спасательные службы уже существуют в 68 регионах страны. В военное время они будут работать вместе с другими формированиями для защиты населения, а в мирное время смогут помогать при ЧС.
Обсуждение подытожили тем, что основные правила для создания спасательных служб уже определены, и они будут адаптированы к конкретным условиям региона.