Малков рассказал о наборе в мобилизационный резерв, дежурящий в огневых группах
«Основная задача резерва — это охрана и оборона важных объектов, прежде всего охрана промышленных предприятий, электростанций, также это участие в ликвидации ЧС, мероприятия гражданской обороны, поддержка общественного порядка на улицах. Для резервистов у нас разработана программа подготовки. Там проходят курсы теории, практики, проходят специальные сборы. Также отмечу, что за пребывание в резерве предусмотрено ежемесячное денежное содержание. Также предусмотрено сохранение рабочего места, сохранение средней зарплаты и другие виды обеспечения в зависимости от поставленных задач. Дежурства в составе мобильных огневых групп проходят только в пределах Рязанской области, никуда во вне выезжать не надо. Проходит оно 60 суток один раз в год», — заявил Малков.

Губернатор Павел Малков рассказал о наборе в мобилизационный резерв в Рязанской области. Во время заседания правительства 14 апреля глава региона рассказал о том, чем занимается резерв и сколько времени длятся сборы.

«В Рязанской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв. Основная задача резерва — это охрана и оборона важных объектов, прежде всего охрана промышленных предприятий, электростанций, также это участие в ликвидации ЧС, мероприятия гражданской обороны, поддержка общественного порядка на улицах. Для резервистов у нас разработана программа подготовки. Там проходят курсы теории, практики, проходят специальные сборы. Также отмечу, что за пребывание в резерве предусмотрено ежемесячное денежное содержание. Также предусмотрено сохранение рабочего места, сохранение средней зарплаты и другие виды обеспечения в зависимости от поставленных задач. Дежурства в составе мобильных огневых групп проходят только в пределах Рязанской области, никуда во вне выезжать не надо. Проходит оно 60 суток один раз в год. Граждане должны знать о такой возможности…», — заявил Малков.

Он поручил главам муниципалитетов активизировать работу с резервистами.

«Я напомню, что у нас кампания по набору резервистов стартовала осенью 2025 года. Соответствующий закон подписал наш президент, поэтому здесь прошу уделить повышенное внимание», — заключил политик.