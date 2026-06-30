Стало известно о пострадавших в серьезном ДТП в Рязанской области

Авария случилась 29 июня, примерно в 18:10, в Скопине. Столкнулись автомобиль «Лада Веста» под управлением 29-летнего местного жителя и «Тойота», за рулем которой была 53-летняя женщина. Водители с травмами обращались за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, ДТП произошло на перекрестке улиц Афиногенова и Карла Маркса.