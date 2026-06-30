В Рязанской области произошло серьезное ДТП с двумя «Седанами»
Авария случилась в Скопине в понедельник, 29 июня. Как отметили очевидцы, на перекрестке улиц Афиногенова и Карла Маркса столкнулись два автомобиля. На кадрах видно, что оба «Седана» имеют сильные механические повреждения. Рядом установлен аварийный знак. На месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях 29 июня.
Авария случилась в Скопине. Как отметили очевидцы, на перекрестке улиц Афиногенова и Карла Маркса столкнулись два автомобиля.
На кадрах видно, что оба «Седана» имеют сильные механические повреждения. Рядом установлен аварийный знак.
На месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.