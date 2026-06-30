Над Рязанской областью сбили БПЛА

30 июня с 07:00 до 21:00 мск над регионами РФ сбили 121 украинский БПЛА. Беспилотники уничтожили в том числе и над Рязанской областью. Их количество не уточняется. Беспилотная опасность в регионе действовала 14 часов.