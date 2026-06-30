1 июля в Рязанской области ожидается 30-градусная жара
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11…16°С. Днём местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до 26…31°С.
1 июля в Рязанской области ожидается 30-градусная жара. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11…16°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до 26…31°С.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение об аномальной жаре с 30 июня по 3 июля.