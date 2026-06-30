Рязанцев предупредили о жаре +33 градуса в ближайшие дни

В МЧС опубликовали экстренное предупреждение. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства. Согласно прогнозу, в период с 30 июня по 3 июля на территории Рязанской области в дневные часы ожидается жара 30…33°С. Ранее в ведомстве предупреждали о высокой пожарной опасности.