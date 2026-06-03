В Рязани подорожала аптечная корзина

В мае продажи в аптеках в Рязани выросли примерно на 2%, а сводная цена корзины прибавила 1% и увеличилась до 6963 руб. Отмечается, что подорожали эндокринные препараты (+30%), контрацептивы (+26%) и средства от аллергии (+22%). Лекарства от простуды подешевели на 20%, препараты для нервной системы — на 11%. Напомним, в апреле аптечная корзина в Рязани подешевела на 7,5%.

В Рязани подорожала аптечная корзина. Это следует из исследования «Индекс Megapteka.ru».

Как указано в материале, в мае продажи в аптеках в Рязани выросли примерно на 2%, а сводная цена корзины прибавила 1% и увеличилась до 6963 руб.

Отмечается, что подорожали эндокринные препараты (+30%), контрацептивы (+26%) и средства от аллергии (+22%). Лекарства от простуды подешевели на 20%, препараты для нервной системы — на 11%.

Напомним, в апреле стоимость аптечной корзины в Рязани снизилась на 7,5%.